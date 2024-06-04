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Haberler Galeri İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:39

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

İtalya Türkiye maçı canlı izle linki araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki üçüncü maçına İtalya karşısında çıkacak. Müsabaka Bologna'nın Renato Dell'Ara Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Maç için heyecanla bekleyen futbolseverler İtalya Türkiye maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Peki, İtalya-Türkiye maçı hangi kanalda? İşte, İtalya-Türkiye maçı canlı izle, kesintisiz, HD!

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

Türkiye, İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Maç saatini heyecanla bekleyen futbolseverler İtalya Türkiye maçı canlı izle araştırmalarına başladı. İtalya ile Türkiye arasında Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi için geri sayım başladı. İşte, İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

İTALYA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

İtalya-Türkiye hazırlık maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

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İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

İTALYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

İtalya-Türkiye mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

İTALYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | İtalya-Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

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