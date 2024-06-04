Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
08:25
İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesinde İtalya ile Karşı karşıya gelecek. EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka Bologna'nın Renato Dell'Ara Stadı'nda oynanacak. İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak olan A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? İşte, maçın kadrosu ve değişiklikler!