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Haberler Galeri İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:25

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 maçları öncesinde İtalya ile Karşı karşıya gelecek. EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka Bologna'nın Renato Dell'Ara Stadı'nda oynanacak. İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak olan A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? İşte, maçın kadrosu ve değişiklikler!

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!

A Milli Futbol Takımı, 2024 yılındaki üçüncü maçına İtalya deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ilk karşılaşmasını 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ile oynadı ve 1-0 kazandı. Milli Takım, ikinci maçında ise deplasmanda Avusturya'ya 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu. Peki, İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın kadrosu!

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 4 Haziran Salı günü özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak.

Karşılaşma İtalya ile Türkiye arasında Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak

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İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek.

Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!

EURO 2024'TE TÜRKİYE F, İTALYA B GRUBU'NDA

Türkiye'nin hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya da EURO 2024'te mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

B Grubu'nda yer alan İtalya'nın şampiyonadaki rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

İtalya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya-Türkiye maçı şifresiz mi? Geniş aday kadroda değişiklikler!

GENİŞ ADAY KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi.

Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna alınan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna dahil olacak.

Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla milli takım kampına İtalya'da katılacakları açıklanan Arda Güler ve Salih Özcan'ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

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