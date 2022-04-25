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Haberler Galeri Jackson Muleka, Süper Lig'i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...
Giriş Tarihi: 25.04.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 22:35

Jackson Muleka, Süper Lig'i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlarken ilk golü atan Jackson Muleka, devre arasında geldiği Kasımpaşa'da Süper Lig kariyerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanırken son golü de yine Jackson Muleka kaydetti.

Jackson Muleka, Süper Lig’i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde kapattı.

Jackson Muleka, Süper Lig’i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...

Kasımpaşa, 28'de Jackson Muleka ve 45+1'de Mortadha Ben Ouannes'in golleriyle 2-0 öne geçti.

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Jackson Muleka, Süper Lig’i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...

Karşılaşmayı Kasımpaşa, ikinci yarıda bulduğu bir golle 3-0 kazanırken son golü de yine Jackson Muleka kaydetti.

Jackson Muleka, Süper Lig’i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...

Jackson Muleka, devre arasında geldiği Kasımpaşa'da Süper Lig kariyerinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Jackson Muleka, Süper Lig’i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...

10 MAÇTA 11 GOL!

24 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü bu sezon İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 11. golünü atarken 3 de asist katkısı yaptı.

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