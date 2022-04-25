Giriş Tarihi: 25.04.2022 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
22:35
Jackson Muleka, Süper Lig'i sallıyor! Devre arasının en iyi transferi...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlarken ilk golü atan Jackson Muleka, devre arasında geldiği Kasımpaşa'da Süper Lig kariyerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanırken son golü de yine Jackson Muleka kaydetti.