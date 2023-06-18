Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Türkiye Filenin Sultanları maç takvimi ve programı

Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman sorusu yanıt arıyor. FIVB Millet Ligi 2. hafta maçları sona erdi ve son hafta maçları için araştırmalar yapılmaya başladı. Filenin Sultanları maç takvimi üzerinden Milletler Ligi maç programı öğrenilebilir. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt aramakta. Antalya ve Hong Kong etabından sonra Tayland'ın Bangkok şehrinde mücadeleler devam edecek. İşte Türkiye voleybol maç programı 2023