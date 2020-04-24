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Jose Mourinho ve Guardiola'dan Klopp'a dev fark!

2001 yılında Fransa futbolunun efsanesi Zinedine Zidane, Juventus'tan Real Madrid'in yolunu tutarken, İspanyol ekibinin ödediği 77,5 milyon Euroluk bonservis bedeli o güne kadar ödenmiş en yüksek rakamdı. Uzun yıllar kırılamayan bu rekor, yine Real Madrid tarafından, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United'dan satın alınırken 94 milyon Euro ile kırıldı. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi sonrası astronomik rakamlar futbol piyasasında normalleşti ve bunun sonucuda Zidane'ın bonservis rekorunun kırılması için 8 sene beklenmişken, Cristiano Ronaldo'nun rekorunun kırılması ise sadece 3 sene sürdü. Güncel olarak bir oyuncu için ödenmiş en yüksek bonservis bedeli ise 222 milyon Euro ile Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar'da. Takımlara futbolcular için böylesine büyük paralar ödeten hocalar kim peki? İşte kariyeri boyunca en fazla bonservis ödeten teknik direktörler...