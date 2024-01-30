Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
19:25
Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…
Son dakika haberleri: Dünya futbol tarihinin en ünlü teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, son olarak çalıştırdığı Roma'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Tam 138 maça çıktığı İtalyan devinden ayrılarak beklenmedik bir karara imza atan Portekizli efsanenin yeni takımı da büyük merakla bekleniyor. İspanyol basınından çıkan son haberlerde Jose Mourinho'nun eski takımına geri döneceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…