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Haberler Galeri Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…
Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 19:25

Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

Son dakika haberleri: Dünya futbol tarihinin en ünlü teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, son olarak çalıştırdığı Roma'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Tam 138 maça çıktığı İtalyan devinden ayrılarak beklenmedik bir karara imza atan Portekizli efsanenin yeni takımı da büyük merakla bekleniyor. İspanyol basınından çıkan son haberlerde Jose Mourinho'nun eski takımına geri döneceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

Son dakika haberleri… Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United ve Tottenham gibi büyük takımları çalıştıran Jose Mourinho, son olarak Roma'da teknik direktörlük yaptı.

Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

2021 yılında başına geçtiği İtalyan ekibinde Konferans Ligi şampiyonu olan Mourinho, sürpriz bir şekilde kulüpten ayrıldı.

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Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

İTALYAN DEVİ GÖREVİNE SON VERDİ

Son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Jose Mourinho için Roma'nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

"Kulübe gelişinden bu yana gösterdiği efor için José'ye teşekkür etmek istiyoruz. Onun Roma'daki görev süresiyle ilgili her zaman iyi anılarımız olacak, ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. José ve yardımcılarına gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

Roma'daki üçüncü sezonunu geçiren Portekizli efsanenin sözleşmesi de sezon sonunda sona erecekti.

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