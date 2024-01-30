Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu! Efsane teknik direktör evine geri dönüyor: İşte o takım…

"Kulübe gelişinden bu yana gösterdiği efor için José'ye teşekkür etmek istiyoruz. Onun Roma'daki görev süresiyle ilgili her zaman iyi anılarımız olacak, ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. José ve yardımcılarına gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyoruz."