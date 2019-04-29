Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!

ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!

Trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki tüm ülkeyi yasa boğdu... Herkes tarafından sevilen, çevresinde güleryüzü ve neşeli halleriyle tanınan Alanyasporlu futbolcunun iki çocuğu bulunuyordu. Ailesi ve sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından geriye hesabından paylaştığı bu mutlu günlerin kareleri kaldı...

Giriş Tarihi: 29.04.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 10:36
Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!

Trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki tüm ülkeyi yasa boğdu...

Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!

Herkes tarafından sevilen, çevresinde güleryüzü ve neşeli halleriyle tanınan Alanyasporlu futbolcunun iki çocuğu bulunuyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!

Ailesi ve sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından geriye hesabından paylaştığı bu mutlu günlerin kareleri kaldı...

Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!
Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!
Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!
BİZE ULAŞIN