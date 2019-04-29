Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!
Josef Sural ve ondan geriye kalan hüzünlü fotoğraflar... Görenlerin yürekleri dağlandı!
Trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Josef Sural tüm ülkeyi yasa boğdu... Herkes tarafından sevilen, çevresinde güleryüzü ve neşeli halleriyle tanınan Alanyasporlu futbolcunun iki çocuğu bulunuyordu. Ailesi ve sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından geriye Instagram hesabından paylaştığı bu mutlu günlerin kareleri kaldı...
Giriş Tarihi: 29.04.2019
10:35
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
10:36