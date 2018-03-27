Karadağ - Türkiye maçından kareler

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçen A milliler 23. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının bitimine saniyeler kala Mirka Ivanovic'le farkı 1'e indiren Karadağ, 87. dakikada Stefan Mugosa'nın attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 berabere bitti. Türkiye A Milli Takımı'nın 23. dakikada attığı golde imzası olan Okay Yokuşlu, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. 24 yaşındaki futbolcu A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Performansıyla Trabzonspor'un vazgeçilmezi arasına giren Okay bu formunu milli takıma da çıkarmayı başardı.