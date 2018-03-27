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Karadağ - Türkiye maçından kareler

Giriş Tarihi: 27.03.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 22:46
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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçen A milliler 23. dakikada 'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

İlk yarının bitimine saniyeler kala Mirka Ivanovic'le farkı 1'e indiren Karadağ, 87. dakikada Stefan Mugosa'nın attığı golle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

Türkiye A Milli Takımı'nın 23. dakikada attığı golde imzası olan , kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

24 yaşındaki futbolcu A Milli Takım kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

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Karadağ - Türkiye maçından kareler
Karadağ - Türkiye maçından kareler

Performansıyla Trabzonspor'un vazgeçilmezi arasına giren Okay bu formunu milli takıma da çıkarmayı başardı.

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