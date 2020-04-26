Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı kulübe Arsenal'den kiralanan Elneny için iyi haber geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2020
16:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
17:37
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Son günlerde ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan
Beşiktaş'a sevindirici haber Londra'dan geldi.
Siyah-beyazlıların sezon başında bir yıllığına kiraladığı
Mohamed Elneny, performansıyla bu sezon en başarılı isimler arasında yer almıştı.
virüsü salgını öncesinde harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda da bulundurmak için girişimde bulunmuş ancak Corona olumsuz cevap almıştı. Arsenal'den
Salgın sonrası bütün dünyada değişen spor ekonomisi sebebiyle
ekibi, Londra Beşiktaş'a yeniden haber gönderdi.
KİRALAMA BEDELİ YOK Türkiye'nin haberine göre, satın alma opsiyonu 18 milyon olan Mısırlı futbolcunun bonservisini şu anda hiçbir kulübün karşılaması mümkün olmadığı için euro Beşiktaş'a bir şans doğmuş oldu.
idarecileri, kadroda düşünülmeyen ve teklif de alamayan Arsenal'in elde kalması durumunda ekstra maddi kayıp yaşamak istemediği için Elneny'nin Beşiktaş'la yeniden masaya oturma kararı aldı.
Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede siyah-beyazlı yöneticiler, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon için de kiralama bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalışacak.