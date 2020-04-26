Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kartal'a transfer müjdesi!

'a müjdesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı kulübe Arsenal'den kiralanan Elneny için iyi haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 17:37
Kartal'a transfer müjdesi!

Son günlerde ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan 'a sevindirici haber 'dan geldi.

Kartal'a transfer müjdesi!

Siyah-beyazlıların sezon başında bir yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny, performansıyla bu sezon en başarılı isimler arasında yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartal'a transfer müjdesi!

Corona virüsü salgını öncesinde harekete geçen siyah-beyazlı yöneticiler, 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda da bulundurmak için girişimde bulunmuş ancak Arsenal'den olumsuz cevap almıştı.

Kartal'a transfer müjdesi!

Salgın sonrası bütün dünyada değişen spor ekonomisi sebebiyle Londra ekibi, 'a yeniden haber gönderdi.

Kartal'a transfer müjdesi!

KİRALAMA BEDELİ YOK
'nin haberine göre, satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Mısırlı futbolcunun bonservisini şu anda hiçbir kulübün karşılaması mümkün olmadığı için 'a bir şans doğmuş oldu.

Kartal'a transfer müjdesi!

Arsenal'in idarecileri, kadroda düşünülmeyen ve teklif de alamayan Elneny'nin elde kalması durumunda ekstra maddi kayıp yaşamak istemediği için 'la yeniden masaya oturma kararı aldı.

Kartal'a transfer müjdesi!

Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede siyah-beyazlı yöneticiler, bu sezon olduğu gibi gelecek sezon için de kiralama bedeli ödemeden transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

SON DAKİKA