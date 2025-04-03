Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
13:48
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları
Kasımpaşa ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelemk için hazırlanıyor. Her iki takım da mücadeleye büyük bir heyecan ve galibiyet parolasıyla çıkacak. Kasımpaşa, evinde güçlü rakibine karşı sürpriz bir galibiyet hedeflerken, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamamak için sahada olacak. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?