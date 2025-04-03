Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

Kaımpaşa ile Beşiktaş arasında kıran kırana geçecek müsabaka için nefesler tutuldu. Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'a karşı sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlarken, Beşiktaş ise şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürebilmek için puan kaybı yaşamamak adına sahada olacak. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşması ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar..