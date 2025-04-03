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Haberler Galeri Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 13:48

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

Kasımpaşa ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelemk için hazırlanıyor. Her iki takım da mücadeleye büyük bir heyecan ve galibiyet parolasıyla çıkacak. Kasımpaşa, evinde güçlü rakibine karşı sürpriz bir galibiyet hedeflerken, Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamamak için sahada olacak. Peki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

Kaımpaşa ile Beşiktaş arasında kıran kırana geçecek müsabaka için nefesler tutuldu. Kasımpaşa, evinde Beşiktaş'a karşı sürpriz bir sonuç elde etmeyi amaçlarken, Beşiktaş ise şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürebilmek için puan kaybı yaşamamak adına sahada olacak. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşması ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte, detaylar..

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında düzenlenecek Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 7 Nisan 2025 Pazartesi 20.00'de başlayacak.

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 30. hafta maçları

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa Muhtemel İlk 11 Kadrosu
A. Gianniotis
C. Winck
Gökhan Gül
H. Hajradinovic
N. Opoku
Yasin Özcan
K. Piatkowski
M. Ben Ouanes
K. Rodrigues
M. Fall
Nuno Da Costa