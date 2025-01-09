KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesine ilişkin detaylar kontrol ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı alan sarı lacivertli takım Kasımpaşa karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?