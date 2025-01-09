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Haberler Galeri KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:10

KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için gözler mücadele detaylarına çevrildi. Sarı-lacivertliler, kupaya katılma kararı aldı. Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 4 eksik oyuncu olacak. İki ekip Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken galip ayrılmak istiyor. Lig'de istediği başarıya ulaşamayan sarı lacivertli takım Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesine ilişkin detaylar kontrol ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı alan sarı lacivertli takım Kasımpaşa karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa- Fenerbahçe mücadelesi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak

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KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele ATV ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

ZTK MAÇ TAKVİMİ

GRUP MAÇLARI
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

FİNALLER
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025

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