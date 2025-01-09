Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
07:10
KASIMPAŞA FENERBAHÇE ZTK MAÇI için geri sayım! Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa Fenerbahçe maçı için gözler mücadele detaylarına çevrildi. Sarı-lacivertliler, kupaya katılma kararı aldı. Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 4 eksik oyuncu olacak. İki ekip Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken galip ayrılmak istiyor. Lig'de istediği başarıya ulaşamayan sarı lacivertli takım Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?