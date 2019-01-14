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'dan bir transfer bombası daha!

takımlarından , İtalya Ligi ekibi Udinese'nin kalecisi 'in transferi için anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 15:46
Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

takımlarından , sezonun ikinci yarısı öncesinde yeni kalecisini buldu.

Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

, İtalya'nın Udinese takımında forma giyen 'in transferi için anlaşma sağladı.

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Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

, Benfica'dan kadrosuna katacağı Bruno Varela'nın sağlık kontrollerinde sorun çıkınca, 22 yaşındaki için görüşmelere başladı ve olumlu sonuçladı.

Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

1,90 boyundaki İtalyan kaleci 'in kiralanması için Udinese ile el sıkışan , genç kaleciyi satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak.

Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen , bu sezon 9 lig maçında forma giydi. [Sporx]

Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'dan bir transfer bombası daha!

Lacivert beyazlılar, Hırvatistan 1. Lig takımlarından NK Osijek'de forma giyen oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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