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Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Ziraat Türkiye Kupası'dan Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Kırklarelispor, çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ise tam bir izdihama neden oldu. Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu. Maça bilet bulamayan vatandaşlar ise çözümü çevre binaların çatılarına çıkmakta buldu. İşte o görüntüler...