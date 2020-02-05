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Kırklarelispor maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Ziraat Türkiye Kupası'dan Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Kırklarelispor, çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Kırklarelispor Fenerbahçe maçı ise tam bir izdihama neden oldu. Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu. Maça bilet bulamayan vatandaşlar ise çözümü çevre binaların çatılarına çıkmakta buldu. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 15:11
Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile 'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.

Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile , 'de karşı karşıya gelirken, kentte de tam anlamıyla coşku hakimdi.

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Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Bundan önceki 3 turda Ankaragücü, FK ve gibi 3 Süper Lig ekibini eleyen Kırklarelispor'un çeyrek finaldeki rakibi olurken, Atatürk Stadı maç öncesinde hınca hınç doldu.

Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Tribünlerde yer kalmazken, stadı gören evlerin balkonlarında da yer kalmadı. Maça girmek isteyen ancak bilet bulamayan taraftarların stada girişini önleyebilmek için polisler de dikkatli şekilde çalıştı.

Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar

Karşılaşma öncesinde Emniyeti'nin aldığı yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı.

Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar
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Kırklarelispor Fenerbahçe maçına büyük ilgi! Çatılara çıktılar
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