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Galeri Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant kazadan sonra ilk kez konuştu
Efsane basketbolcu Kobe Bryant helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybetmişti. Bu kazanın ardından dünya adeta yasa boğuldu. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant da trajik kazanın ardından ilk kez konuştu. Venessa, "Ben ve kızlarım, bu korkunç zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ederiz." dedi.
Giriş Tarihi: 30.01.2020
09:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
09:33
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NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden
Kobe Bryant, California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti. Pilotaj hatasından kaynaklandığı tahmin edilen kazada, helikopterde bulunan 9 kişiden kurtulan olmamıştı.
Bu feci kazanın ardından yeni ve gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak
Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme ortaya çıkmıştı. People dergisinin haberine göre; Kobe Bryant ve eşi Vanessa'nın aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yaptıkları öğrenilmişti.
Bugün ise
Kobe acılı eşi Bryant'ın , kazanın ardından sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı. Eşini ve kızını aynı kazada kaybeden Vanessa , henüz röportaj veremese de sosyal medya hesabından duygularını dile getirdiği uzun bir mesaj paylaştı. Vanessa
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Ben ve kızlarım, bu korkunç zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ederiz. Dualarınız için çok teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Taptığım kocam ve harika bir baba olan
Kobe ve benim güzel, tatlı, sevgi dolu, düşünceli harika kızım Bryant beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz için ailece yıkılmış durumdayız. Ayrıca kazada sevdiklerini kaybeden diğer aileler nedeniyle harap durumdayız. Giannı'yı
Yaşadığım acıyı anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. Tek tesellim,
ve Kobe çok sevildiklerini bilmeleri… Onlar hayatımızın bir parçası olduğu için minnettarız. Keşke sonsuza kadar yanımızda kalabilselerdi. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrıldılar. Gigi'nin
Hayatımızın geri kalanı nasıl olacak emin değilim... Onlar olmadan yaşamayı hayal bile edemiyorum. Ancak her gün yeniden uyanıyoruz, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü
Kobe ve bebeğim Gigi, her gün üzerimize güneş gibi doğuyorlar. Onlara olan sevgimiz sonsuz ve ölçülemez boyutta... Onlara bir kez daha sarılmak, öpmek isterdim. Sonsuza kadar yanımda kalmalarını dilerdim.
Bizimle neşenizi, üzüntünüzü ve desteğinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hayatımıza yeniden yön vermeye çalışırken sergilemek istediğimiz mahremiyetimize saygı duymanızı rica ediyorum.