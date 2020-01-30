Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant kazadan sonra ilk kez konuştu

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Ben ve kızlarım, bu korkunç zamanda bize destek ve sevgilerini gösteren milyonlarca insana teşekkür ederiz. Dualarınız için çok teşekkürler. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Taptığım kocam ve harika bir baba olan Kobe Bryant ve benim güzel, tatlı, sevgi dolu, düşünceli harika kızım Giannı'yı beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz için ailece yıkılmış durumdayız. Ayrıca kazada sevdiklerini kaybeden diğer aileler nedeniyle harap durumdayız.