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Haberler Galeri Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5'te Fenerbahçeli yıldız var...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:57

Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5'te Fenerbahçeli yıldız var...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bugün evinde Royal Union Saint-Gilloise'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi Konferans Ligi'nde mücadele takımların yıldızları da dikkat çekiyor. Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden takımların piyasa değeri en yüksek oyuncuları da belli oldu. Yayınlanan listede Fenerbahçe'nin yıldızı da ilk 5'te yer aldı.

Konferans Ligi’nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5’te Fenerbahçeli yıldız var...

Football Benchmark, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların yıldızlarına dikkat çekti. Yayınlanan listede Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele eden takımların en değerli oyuncuları yer aldı. Listede Fenerbahçe'nin yıldızı da ilk 5'te yer aldı.

Konferans Ligi’nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5’te Fenerbahçeli yıldız var...

16- EDEN KARZEV (MACCABI TEL AVIV): 2.3 MİLYON EURO

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Konferans Ligi’nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5’te Fenerbahçeli yıldız var...

15- COGNAT (SERVETTE): 2.8 MİLYON EURO

Konferans Ligi’nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5’te Fenerbahçeli yıldız var...

14- BREIVIK (MOLDE): 4 MİLYON EURO

Konferans Ligi’nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5’te Fenerbahçeli yıldız var...

13- GADI KINDA (MACCABI HAIFA): 4 MİLYON EURO

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