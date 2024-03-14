Konferans Ligi’nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5’te Fenerbahçeli yıldız var...

Football Benchmark, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların yıldızlarına dikkat çekti. Yayınlanan listede Konferans Ligi'nde son 16 turunda mücadele eden takımların en değerli oyuncuları yer aldı. Listede Fenerbahçe'nin yıldızı da ilk 5'te yer aldı.