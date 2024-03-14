Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
18:57
Konferans Ligi'nin en değerli oyuncuları belli oldu! İlk 5'te Fenerbahçeli yıldız var...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bugün evinde Royal Union Saint-Gilloise'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi Konferans Ligi'nde mücadele takımların yıldızları da dikkat çekiyor. Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden takımların piyasa değeri en yüksek oyuncuları da belli oldu. Yayınlanan listede Fenerbahçe'nin yıldızı da ilk 5'te yer aldı.