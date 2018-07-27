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, finaline hazırlanıyor

TFF finalinin oynanacağı 'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Finalde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

Giriş Tarihi: 27.07.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 11:30
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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta 'nda oynanacak TFF Süper Kupa final karşılaşması için tüm hazırlıklar sürüyor.

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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

Daha önce Milli Takımın Hollanda, İzlanda ve Ukrayna maçlarına da ev sahipliği yapan stadyumda, zemin bakımı, koltuk temizliği gibi çalışmalar hız kazandı.

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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

Stadyumda bir yandan hazırlıklar sürerken diğer yandan da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ettiği gözlendi.

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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

İLK KEZ 'VAR' UYGULANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de incelemelerini sürdürdüğü stadyumda, ilk kez kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor
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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor
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, finaline hazırlanıyor
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu, Süper Kupa finaline hazırlanıyor
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