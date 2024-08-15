Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:36
Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig 2. hafta maçları gündemde. Son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Sezon başından işi sıkı tutmak isteyen iki takım da puana odaklandı. İki takım da ilk haftadan hanesine 3 puanı yazdırdı. Konyaspor Galatasaray muhtemel 11'leri ve hakemi araştırılıyor. Peki; Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...