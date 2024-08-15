Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler

Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11 bilgisi gündemdeki yerini aldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı lacivertliler Süper Kupa'dan 5-0 mağlubiyetle ayrıldıktan sonra performansıyla takip ediliyor. Maç bilgileri taraftarın takibinde. Peki; Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?