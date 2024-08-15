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Haberler Galeri Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:36

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçları gündemde. Son şampiyon Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Sezon başından işi sıkı tutmak isteyen iki takım da puana odaklandı. İki takım da ilk haftadan hanesine 3 puanı yazdırdı. Konyaspor Galatasaray muhtemel 11'leri ve hakemi araştırılıyor. Peki; Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler

Konyaspor Galatasaray maçı canlı yayın saati, kanalı ve ilk 11 bilgisi gündemdeki yerini aldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı lacivertliler Süper Kupa'dan 5-0 mağlubiyetle ayrıldıktan sonra performansıyla takip ediliyor. Maç bilgileri taraftarın takibinde. Peki; Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 2. haftada oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos günü oynanacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

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Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından naklen takip ediliyor.

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler

SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜR
16 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Göztepe - Fenerbahçe

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Konyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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