Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kopenhag maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Avrupa'da tur zamanı! Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol , UEFA 'nde bu akşam tur için sahaya çıkacak. Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak olan temsilcimiz, ilk karşılaşmada elde ettiği 1-0'lık skor avantajını koruyarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaştıkça, 'Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kapsamında Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi? İşte, muhtemel 11'ler, canlı yayın kanalı ve son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 12:58
Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Medipol , teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 12. karşılaşmasına Kopenhag karşısında bu akşam çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Süper Lig'i şampiyon bitiren temsilcimiz, Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında da ilk maçtaki skor avantajını koruyarak bir üst tura çıkmak istiyor.

KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE ŞİFRESİZ Mİ?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan UEFA son 16 turu rövanş karşılaşması yaklaştıkça 'Kopenhag Başakşehir UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?' sorusunun yanıtı da öğrenilmeye çalışılıyor.

İşte, Kopenhag Başakşehir maçının canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve merak edilen diğer bilgiler...

Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol , UEFA son 16 turu rövanş maçında bu akşam Danimarka temsilcisi 'a konuk olacak.

Parken Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen ve şifreli yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Falk, Zeca, Santos, Stage, Daramy

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan, Aleksic, Visca, Demba Ba

Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 19 Mart'ta oynanması gereken rövanş maçı corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Medipol , turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finalde mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

- OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol , teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 12. karşılaşmasına karşısında çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA gruplarına dahil olan Medipol , ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı.

Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi bildi.

- DEPLASMANDA 15. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Kopenhag mücadelesi ile Avrupa kupalarında 15. kez deplasmanda ter dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 14 maçta 17 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

- EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Medipol 'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 13 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti.

Medipol 'in Avrupa kupalarındaki diğer 6 golüne ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

- AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol , UEFA 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

Kopenhag Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Kopenhag Başakşehir UEFA maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
SON DAKİKA