Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
16:46
Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Danimarka ekibi Kopenhang, son şampiyon Manchester City'i ağırlıyor. Maçın canlı izle araştırması futbol severler tarafından araştırmaya başlandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kopenhang- Machester City canlı izle