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Haberler Galeri Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:46

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Danimarka ekibi Kopenhang, son şampiyon Manchester City'i ağırlıyor. Maçın canlı izle araştırması futbol severler tarafından araştırmaya başlandı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Kopenhang- Machester City canlı izle

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag – Manchester maçı canlı izle ekranı ve detaylar

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester City maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE

Kopenhag - Manchester City maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kamil Grabara, Peter Ankersen, Kevin Diks, Kevin Diks, Elias Jelert, Andreas Cornelius, Rasmus Falk Jensen, Diogo Gonçalves, Elias Achouri, Viktor Claesson, Mohamed Elyounoussi.

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland.

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