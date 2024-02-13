Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag – Manchester maçı canlı izle ekranı ve detaylar