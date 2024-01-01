Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
21:31
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, uzun süredir transfer gündemlerini de en çok meşgul eden oyunculardan birisi oldu. Kariyerine Fransız devi Paris Saint-Germain'de devam eden golcü oyuncu, Real Madrid'in bir numaralı transfer hedefi olmuştu. PSG ile yapılan uzun müzakereler sonucunda gerçekleşmeyen bu transfer, İspanyol tarafını da hayal kırıklığına uğrattı. Birçok futbol otoritesi Mbappe'nin eninde sonunda Real Madrid'e gideceğini düşünse de beklenmedik bir başka dünya devi Fransız golcüyü kadrosuna katabilir.