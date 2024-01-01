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Haberler Galeri Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 21:31

Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, uzun süredir transfer gündemlerini de en çok meşgul eden oyunculardan birisi oldu. Kariyerine Fransız devi Paris Saint-Germain'de devam eden golcü oyuncu, Real Madrid'in bir numaralı transfer hedefi olmuştu. PSG ile yapılan uzun müzakereler sonucunda gerçekleşmeyen bu transfer, İspanyol tarafını da hayal kırıklığına uğrattı. Birçok futbol otoritesi Mbappe'nin eninde sonunda Real Madrid'e gideceğini düşünse de beklenmedik bir başka dünya devi Fransız golcüyü kadrosuna katabilir.

Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

Futbol kariyerine Fransa'nın alt lig takımlarında başlayan Kylian Mbappe, kısa sürede kendini belli etti ve dünyanın en iyileri arasına girdi.

Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

Kariyerinin başında transfer olduğu Monaco altyapısında farkını gösteren Mbappe, ilerleyen süreçte performansıyla dikkat çekti.

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Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

Önce Monaco'da A takıma yükselen Fransız yıldız, 2018 yılında tam 180 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer oldu.

Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

O dönem tarihin en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçen 25 yaşındaki golcü, PSG formasıyla kariyerinde inanılmaz başarılara imza attı.

Kylian Mbappe’den büyük sürpriz! Real Madrid derken ters köşe...

Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak genç yaşında futbolun en büyük kupasını elde eden Mbappe, Fransa şampiyonlukları ve gol krallıkları da yaşadı.

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