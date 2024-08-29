Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:34
Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!
Ligin üçüncü haftasında sezonun dördüncü maçına çıkacak olan Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Real Valladolid'e karşı büyük bir galibiyet elde eden Arda Güler'li Real Madrid Valverde, Brahim ve Endrick'in golleriyle maçı 3-0'lık skorla tamamlamıştı. Peki, Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid-Las Palmas maçı canlı yayın izle bilgisi...