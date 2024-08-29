Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile Las Palma karşı karşıya geliyor. Ülkemizdeki pek çok futbolsever de milli futbolcumuz Arda Güler'in performansını merakla bekliyor. Ancelotti'nin adamları ligin üçüncü haftasında Gran Canaria stadyumundaki mücadelesinin saati ve yayıncı kanal bilgisi araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Las Palmas maçı canlı izle ekranı ve mücadeleye dair tüm detaylar...