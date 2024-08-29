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Haberler Galeri Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:34

Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

Ligin üçüncü haftasında sezonun dördüncü maçına çıkacak olan Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Real Valladolid'e karşı büyük bir galibiyet elde eden Arda Güler'li Real Madrid Valverde, Brahim ve Endrick'in golleriyle maçı 3-0'lık skorla tamamlamıştı. Peki, Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid-Las Palmas maçı canlı yayın izle bilgisi...

Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile Las Palma karşı karşıya geliyor. Ülkemizdeki pek çok futbolsever de milli futbolcumuz Arda Güler'in performansını merakla bekliyor. Ancelotti'nin adamları ligin üçüncü haftasında Gran Canaria stadyumundaki mücadelesinin saati ve yayıncı kanal bilgisi araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Las Palmas maçı canlı izle ekranı ve mücadeleye dair tüm detaylar...

Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Las Palmas - Real Madrid maçı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 22:30'da başlayacak.

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Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Real Madrid maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

REAL MADRİD KADROSU
Kaleciler: Courtois, Lunin ve Fran González.
Savunmalar: Carvajal, Militão, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Mendy ve Jacobo.
Orta saha oyuncuları: Valverde, Modrić, Tchouameni, Arda Güler ve Ceballos.
Forvetler: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Endrick ve Brahim.

Las Palmas-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Las Palmas-Real Madrid maçı canlı izle!

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
La Liga'da sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler'in ilk 11'de forma bulmaya başlaması, Arda Güler'in Las Palmas karşısında da ilk 11'de olma ihtimalini güçlendirdi.

Arda Güler'in bu karşılaşmada da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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