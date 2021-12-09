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Haberler Galeri Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 10:14

Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak. Grupta karşılaştıkları ilk maçta temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın bugün mağlubiyet dışında alacağı herhangi bir skor lider çıkması için yeterli olacak. Bu noktada futbolseverler, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre Lazio Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Lazio Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Grupta geride bıraktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik alan temsilcimiz, bu akşam Lazio deplasmanından en az beraberlik çıkararak grup aşamasını lider tamamlamak istiyor. İki takımın İstanbul'daki ilk karşılaşmasında Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler;

LAZİO GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek.

Peki, Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Lazio - Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

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Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Maça İspanyol hakem

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını ise Juan Yuste ve Roberto Alonso üstlenecek.

Gruptan nasıl lider çıkar?

Galatasaray, deplasmanda oynayacağı karşılaşmada mağlup olmaması halinde grubu lider olarak tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, gruptan lider olarak çıkması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak. Mağlup olup, grubu ikinci bitirmesi halinde ise Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir takımlar play-off'ta karşı karşıya gelecek.

Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, yarın oynanacak karşılaşma için bugün saat 12.00'de özel bir uçakla Roma'ya hareket edecek. Sarı-kırmızılılar; maç öncesinde son antrenmanını, TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Galatasaray kafilesi, cuma sabahı ise İstanbul'da olacak.

Cicaldau kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, zorlu Lazio karşılaşmasında görev alamayacak.

Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Aslan aynı taktikle

Galatasaray'a Lazio deplasmanında alınacak bir puan liderlik için yeterli olacak. Sarı-kırmızılılar, bu sebeple Avrupa'da genel olarak izlediği taktiği bu maçta da izleyerek geçiş oyununa ağırlık verecek. Topu rakibe verip daha çok karşılayan tarafta olma modelinde yol izleyecek Cimbom, hızlı hücumlarla rakibini geçmeyi hedefleyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, Lazio karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu."

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