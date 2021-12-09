UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak. Grupta karşılaştıkları ilk maçta temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray'ın bugün mağlubiyet dışında alacağı herhangi bir skor lider çıkması için yeterli olacak. Bu noktada futbolseverler, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları merak ediliyor. Gelen son dakika bilgisine göre Lazio Galatasaray maçı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Lazio Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?