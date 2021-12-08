Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Lazio Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda namağlup birinci olarak mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 6. ve son maçında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya konuk olacak. Son 5 maçında 2 beraberlik, 3 galibiyet imza atan Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar grup maçlarına galibiyetle nokta koymak ve 3 puanla İstanbul'a dönmek istiyor. Öte yandan keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Lazio Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.