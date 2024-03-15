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Haberler Galeri LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:03

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY EuroLeague 29. haftada LDLC ASVEL ekibine konuk olacak. Sezona kötü başlayan temsilcimiz son dönemde yükselmeye oynuyor. Basketbol severler ekran başında yerini alıyor. LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı izle başlıklı araştırmalar hız kazandı. Bayern Münih'i 23 sayı farkla atlayan takım yeni karşılaşmaya odaklandı. Peki; LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı izle ekranıyla takip edilecek. THY Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) puan durumunda gerilerde kalan ekip toparlanmaya çalışıyor. Fenerbahçe Beko'nun iddialı ilerlediği ligde Anadolu Efes'in çıkış yakalaması bekleniyor. Peki; LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LDLC ASVEL ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı 15 Mart Cuma günü (bugün) oynanacak.

Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LDLC ASVEL ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes basket maçı S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH'İ 23 SAYI FARKLA GEÇTİ!

THY Euroleague'in 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes evinde Bayern Münih'i 23 sayı farkla 109-86 mağlup etti. Shane Larkin, attığı 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bu sonucun ardından Anadolu Efes THY EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini elde ederken, Bayern Münih ise bu sezonki 16'ncı mağlubiyetini aldı.

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