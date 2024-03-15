LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı izle ekranıyla takip edilecek. THY Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) puan durumunda gerilerde kalan ekip toparlanmaya çalışıyor. Fenerbahçe Beko'nun iddialı ilerlediği ligde Anadolu Efes'in çıkış yakalaması bekleniyor. Peki; LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?