Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:03
LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı yayın izle! THY EuroLeague Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY EuroLeague 29. haftada LDLC ASVEL ekibine konuk olacak. Sezona kötü başlayan temsilcimiz son dönemde yükselmeye oynuyor. Basketbol severler ekran başında yerini alıyor. LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı canlı izle başlıklı araştırmalar hız kazandı. Bayern Münih'i 23 sayı farkla atlayan takım yeni karşılaşmaya odaklandı. Peki; LDLC ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?