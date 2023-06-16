Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu yanıt aramakta. Euro 2024 elemeleri D grubunda Hırvatistan, Ermenistan, Letonya ve Galler ile mücadele eden Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na direkt olarak katılmak istiyor. Peki, Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar