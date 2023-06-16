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Haberler Galeri Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:52

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Avrupa Şampiyonası 2024 elemelerinde D grubunda yer alan Milli takım Letonya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milliler, grupta ilk ikide olup Euro 2024 biletini almak istiyor. Bu noktada maçı canlı takip etmek isteyenler, "Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Skonto Stadyumu'nda oynanacak maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Peki, Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Letonya Türkiye milli maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu yanıt aramakta. Euro 2024 elemeleri D grubunda Hırvatistan, Ermenistan, Letonya ve Galler ile mücadele eden Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na direkt olarak katılmak istiyor. Peki, Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

LETONYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Letonya Türkiye Avrupa Şampiyonası eleme mücadelesi saat 21.45'te oynanacak ve maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

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Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

LETONYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

LETONYA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya:

Steinbors, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Soronkins, Ikaunieks, Zjuzins, Tobers, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrisis

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Türkiye:

Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

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