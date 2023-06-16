Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 elemeleri Milli Takım Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Letonya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Avrupa Şampiyonası 2024 elemelerinde D grubunda yer alan Milli takım Letonya deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Milliler, grupta ilk ikide olup Euro 2024 biletini almak istiyor. Bu noktada maçı canlı takip etmek isteyenler, "Letonya Türkiye maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. Skonto Stadyumu'nda oynanacak maçı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Peki, Letonya Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar