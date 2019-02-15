Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya 2-1 yenildiği karşılaşmayı yorumlarken maçın hakemi Manzano'ya çok sert tepkide bulundu. İşte Levent Tüzemen'ın yazısı... Portekiz ülke olarak sadece Atlas Okyanusu ve İspanya'ya bakıyor. Portekiz en güçlü ekonomik ilişkilerini İspanya ile yürütüyor. UEFA Hakem Komitesi yani bir dönem TFF'den yüklü para alan Rozetti ve ekibi Galatasaray-Benfica maçına İspanyol hakem Manzano'yu gönderiyor. UEFA'nın elindeki hakemlere kıran mı girdi! Portekiz lobisi İspanyol hakemin atanmasını sağlıyor. Eğer Şenes Erzik olsaydı bu atama yapılamazdı. İspanyol hakem 26'ncı dakikada uydurma bir penaltı vererek Galatasaray'ın baskılı oyununa hançer sokuyor, Fernando'ya kart gösterip Lisbon'a gitmesini engelliyor. Manzano'nun bu tetikçiliği ilk değil ki... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı gruptaki Schalke-Porto maçını da Manzano yönetti.