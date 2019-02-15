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Levent Tüzemen, - maçını yorumladı

Giriş Tarihi: 15.02.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 10:10
Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, 'ın sahasında 'ya 2-1 yenildiği karşılaşmayı yorumlarken maçın hakemi Manzano'ya çok sert tepkide bulundu.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

İşte Levent Tüzemen'ın yazısı...

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Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

Portekiz ülke olarak sadece Atlas Okyanusu ve İspanya'ya bakıyor. Portekiz en güçlü ekonomik ilişkilerini İspanya ile yürütüyor.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

UEFA Hakem Komitesi yani bir dönem TFF'den yüklü para alan Rozetti ve ekibi - maçına İspanyol hakem Manzano'yu gönderiyor.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

UEFA'nın elindeki hakemlere kıran mı girdi! Portekiz lobisi İspanyol hakemin atanmasını sağlıyor. Eğer Şenes Erzik olsaydı bu atama yapılamazdı.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

İspanyol hakem 26'ncı dakikada uydurma bir penaltı vererek 'ın baskılı oyununa hançer sokuyor, Fernando'ya kart gösterip Lisbon'a gitmesini engelliyor.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Benfica maçını yorumladı

Manzano'nun bu tetikçiliği ilk değil ki... Şampiyonlar Ligi'nde 'ın da yer aldığı gruptaki Schalke-Porto maçını da Manzano yönetti.

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