Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:45
Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında , evinde Belçika ekibi Club 'yi ağırladı. Karşılaşma Adem Büyük ve Diatta'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

Fatih Terim'in 'Kalan sağlar bizimdir' diye sahaya sürdüğü kadrosu, atletik yapıda oyunculardan kurulu, hızlı kanat hücumları yapabilen 'e karşı fedakârca bir mücadele ortaya koydu.

Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

Başta Adem Büyük olmak üzere tüm oyuncular fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

Oyunun ikinci dakikasında Ömer Bayram'ın müthiş frikiğini kaleci Mignolet kurtardı ama seyirci coşku ile bu frikikten sonra oyuncularına sarıldı ve tezahüratlarıyla onları destekleyip kucakladı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

Bruggelü oyuncuların her türlü çirkinliklerine Slovak hakem prim tanıdı, amatör küme hakeminin bile çalmayacağı faulleri Belçika ekibinin lehine çaldı.

Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

Diatta'nın sürekli kendisini yere atmasına yine Belçikalı hakem göz yumdu ama Galatasaraylı oyuncuların en ufak dokunuşlarına bırakın faul çalmayı hemen sarı kartını çıkardı.

BİZE ULAŞIN