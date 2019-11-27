Levent Tüzemen Galatasaray - Brugge maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında Galatasaray - Brugge maçını kaleme aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray, evinde Belçika ekibi Club Brugge'yi ağırladı. Karşılaşma Adem Büyük ve Diatta'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Levent Tüzemen, Galatasaray - Brugge maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Fatih Terim'in 'Kalan sağlar bizimdir' diye sahaya sürdüğü Galatasaray kadrosu, atletik yapıda oyunculardan kurulu, hızlı kanat hücumları yapabilen Brugge'e karşı fedakârca bir mücadele ortaya koydu. Başta Adem Büyük olmak üzere tüm oyuncular fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı. Oyunun ikinci dakikasında Ömer Bayram'ın müthiş frikiğini kaleci Mignolet kurtardı ama seyirci coşku ile bu frikikten sonra oyuncularına sarıldı ve tezahüratlarıyla onları destekleyip kucakladı. Bruggelü oyuncuların her türlü çirkinliklerine Slovak hakem prim tanıdı, amatör küme hakeminin bile çalmayacağı faulleri Belçika ekibinin lehine çaldı. Diatta'nın sürekli kendisini yere atmasına yine Belçikalı hakem göz yumdu ama Galatasaraylı oyuncuların en ufak dokunuşlarına bırakın faul çalmayı hemen sarı kartını çıkardı.