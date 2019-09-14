Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Galatasaray ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı kırmızılı takımda herkesin merak ettiği konu yeni transfer Radamel Falcao'nun performansının nasıl olacağıydı. Maç boyunca hareketli ve istekliği bir futbol sergileyen Kolombiyalı yıldız, takımının da tek golünü atarak alkış topladı. SABAH Spor yazarlarından Levent Tüzemen de hem Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı hem de Radamel Falcao'nun performansını değerlendirdi. İşte Tüzemen'in yazısı...