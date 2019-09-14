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  • Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

, - maçını yorumladı

ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı kırmızılı takımda herkesin merak ettiği konu yeni transfer 'nun performansının nasıl olacağıydı. Maç boyunca hareketli ve istekliği bir futbol sergileyen Kolombiyalı yıldız, takımının da tek golünü atarak alkış topladı. SABAH Spor yazarlarından de hem Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı hem de Radamel Falcao'nun performansını değerlendirdi. İşte Tüzemen'in yazısı...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 10:23
Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran sarı kırmızılı takımda herkesin merak ettiği konu yeni transfer 'nun performansının nasıl olacağıydı. Maç boyunca hareketli ve istekliği bir futbol sergileyen Kolombiyalı yıldız, takımının da tek golünü atarak alkış topladı. SABAH Spor yazarlarından de hem Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı hem de Radamel Falcao'nun performansını değerlendirdi. İşte Tüzemen'in yazısı...

Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Falcao'nun çabukluğunu ve hızlı hareket etmesini görünce 'ın Diagne ile hücuma çıkarken kağnı hızında kaldığına tanık olduk.

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Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Falcao'nun kartvizitinde 'büyük golcü' yazıyor ama Kolombiyalı santrforun nasıl pozisyon aldığı, nasıl boş koşu yaptığı, rakip savunmaların önünde nasıl duvar olup arkadaşlarına pas dağıttığı ders olmalı.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Falcao'nun hızlı hareket edip hızlı düşünmesine Galatasaraylı oyuncular ağır oynadıklarından dolayı ayak uydurmakta zorlanıyorlar.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Belhanda-Feghouli ikilisinin birbirleri ile oluşturduğu pas trafiği bazen öyle abartılı oluyor ki hem hücumda zaman kaybı yaşıyor hem rakip savunmalar çabuk toparlanıyor.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Bu iki oyuncu Afrika Kupası'nın yorgunluğunu atamamışlar. Bir an önce fabrika ayarlarına dönmeleri gerekiyor.

Levent Tüzemen, Galatasaray - Kasımpaşa maçını yorumladı

Falcao'nun golünde, Lemina'nın yerine giren Ömer Bayram'la organize ettiği hızlı hücum, hızlı paslaşmanın ürünüydü.

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