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: Şüphe VAR!

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 10:16
Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında , Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı sahasında 2-0 kazandığı için yarı finale yükselen taraf oldu.

Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

SABAH Gazetesi Yazarı , Hatayspor - maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı hakem kararlarını kaleme aldı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

Bu yolda mağlup, galip sayılır sözüne Hatayspor yakışır. gibi şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı 2-0 geriden gelip, 4 gol atmak ve maçı kazanmak Hatayspor tarihine geçecek uzun yıllar unutulmayacak bir zaferdir.

Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

Hatayspor'un hocası ve oyuncularını teslimiyetçi bir ruha bürünmedikleri ve sonuna kadar savaştıkları için kutluyorum.

Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

Galatasaraylı oyuncuların çoğu ilk 11'de yer bulmuyor. Ama bu tür kupa maçları bir fırsattır. Maalesef kulübede oturmak, bazı oyuncuları zihinsel olarak paslandırmış, sorumluluk duygularını köreltmiş.

Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

Hatay'ın kötü zemini, iki takım için de mazeret kabul edilebilir çünkü engebeli zeminde bırakın mücadele etmeyi, top sürmek, üst üste 3 pas yapabilmek mümkün değil. Galatasaraylı oyuncular bu konuda zorlandı.

Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

Ama 2-0 öne geçmiş büyük bir takımın oyuncuları, artık oyunu kontrollerinde tutmalı ve rakibin baskısını da engellemeliydi.

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