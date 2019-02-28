Levent Tüzemen: Şüphe VAR!

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçı sahasında 2-0 kazandığı için yarı finale yükselen taraf oldu. SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Hatayspor - Galatasaray maçını ve karşılaşmadaki tartışmalı hakem kararlarını kaleme aldı. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... Bu yolda mağlup, galip sayılır sözüne Hatayspor yakışır. Galatasaray gibi şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı 2-0 geriden gelip, 4 gol atmak ve maçı kazanmak Hatayspor tarihine geçecek uzun yıllar unutulmayacak bir zaferdir. Hatayspor'un hocası ve oyuncularını teslimiyetçi bir ruha bürünmedikleri ve sonuna kadar savaştıkları için kutluyorum. Galatasaraylı oyuncuların çoğu ilk 11'de yer bulmuyor. Ama bu tür kupa maçları bir fırsattır. Maalesef kulübede oturmak, bazı oyuncuları zihinsel olarak paslandırmış, sorumluluk duygularını köreltmiş. Hatay'ın kötü zemini, iki takım için de mazeret kabul edilebilir çünkü engebeli zeminde bırakın mücadele etmeyi, top sürmek, üst üste 3 pas yapabilmek mümkün değil. Galatasaraylı oyuncular bu konuda zorlandı. Ama 2-0 öne geçmiş büyük bir takımın oyuncuları, artık oyunu kontrollerinde tutmalı ve rakibin baskısını da engellemeliydi.