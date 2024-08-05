Giriş Tarihi: 05.08.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
23:24
Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Lille - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında Lille deplasmanına konuk oluyor. Play-off biletini almak isteyen Sarı-Lacivertliler Jose Mourinho yönetimindeki iddiasını sürdürüyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler Lille - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. FB maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...