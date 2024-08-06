Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi FB Lille maçı yayın detayları

Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:02
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille takımına konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Rumen hakem Istvan Kovacs yöneteceği Lille - Fenerbahçe mücadelesi Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanacak. Rövanş turu 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Peki; Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB Lille maçı yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri...