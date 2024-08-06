Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? UEFA Şampiyonlar Ligi FB Lille maçı canlı yayın detayları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya geliyor. Lugano'yu eleyen Kanarya, Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB Lille maçına dair tüm detaylar...