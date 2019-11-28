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  • Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! 'a attığı golle...

'nde gecenin merakla beklenen maçında Barcelona, F Grubu'nda evinde 'u 3-1 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti ve 7 puanlı Inter ile Borussia Dortmund'un önünde liderliğini korudu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 29. dakikada 'in attığı golle öne geçen Barcelona 33. dakikada 'nin Suarez'in asistinde ağları havalandırdığı golle farkı 2'ye çıkardı. Arjantinli yıldız bu golle adını bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı ve turnuvada bir ilke imza attı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 00:21 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 01:10
Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Barcelona, F Grubu 5. maçında Alman temsilcisi 'u Camp Nou'da konuk etti. Barcelona bu maça gelene kadar çıktığı 4 maçta 8 puan toplarken Borussia Dortmund ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. İspanyol ekibi 3-1 kazandığı karşılaşmaya 'in 29. dakikada attığı golle hızlı başladı. 33. dakikada sahneye çıkan ve skoru 2-0'a getiren Arjaninli yıldız bu golüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha ilki gerçekleştirmeyi başardı.

Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Barcelona 29. dakikada Messi'nin asistinde ağları havalandıran Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.

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Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Müsabakanın 33. dakikasında sahneye Arjantinli yıldız Messi çıktı.

Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Mats Hummels'in hücum başlangıcında yaptığı top kaybı sonrası Suarez'in pasında topu ağlara göndere Messi farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Barcelona formasıyla 700. maçına çıkan Messi bu maçta tarihi bir başarının altına imzasını atmayı başardı.

Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Messi, 'nde 34 farklı takıma gol atmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Cristiano Ronaldo ve Raul, Devler Ligi'nde 33 farklı takıma gol atmayı başardılar.

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