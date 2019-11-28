Lionel Messi, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Borussia Dortmund'a attığı golle...

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u Camp Nou'da konuk etti. Barcelona bu maça gelene kadar çıktığı 4 maçta 8 puan toplarken Borussia Dortmund ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. İspanyol ekibi 3-1 kazandığı karşılaşmaya Luis Suarez'in 29. dakikada attığı golle hızlı başladı. 33. dakikada sahneye çıkan ve skoru 2-0'a getiren Arjaninli yıldız Lionel Messi bu golüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha ilki gerçekleştirmeyi başardı.