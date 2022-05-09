Giriş Tarihi: 09.05.2022 18:30
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
18:31
Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...
Futbol tarihinin en önemli oyuncularından birisi olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, bu sezon efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu. PSG formasıyla kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Messi, şanssızlığıyla tarihe geçti. Bu sezon kariyerinin en az gollü sezonlarından birini geçiren Messi'nin ulaştığı istatistik, dikkatleri çekti.