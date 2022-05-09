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Haberler Galeri Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...
Giriş Tarihi: 09.05.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 18:31

Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...

Futbol tarihinin en önemli oyuncularından birisi olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, bu sezon efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu. PSG formasıyla kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Messi, şanssızlığıyla tarihe geçti. Bu sezon kariyerinin en az gollü sezonlarından birini geçiren Messi'nin ulaştığı istatistik, dikkatleri çekti.

Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...

Futbol tarihine damga vuran oyuncuların başında gelen dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olarak gösterilen Lionel Messi, kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor.

Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...

Barcelona efsanesi olan Arjantinli yıldız, sezon başında kulüpten ayrılarak günümüz futbolunun en zengin takımlarından olan PSG'ye imza attı.

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Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...

PSG'ye transferiyle birçok futbolseverin tepkisini çeken Messi, burada gösterdiği performansla adeta hayal kırıklığına uğrattı.

Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...

Lionel Messi, PSG formasıyla gol yollarındaki şanssızlığını da bir türlü kıramadı.

Lionel Messi kötü şansla futbol tarihine geçti! Son 15 yılın en şanssız oyuncusu oldu...

Ligue 1'de bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, Troyes'i misafir ettiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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