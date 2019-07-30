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  • Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

- , maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

(İBB), 14 Ağustos'ta ile arasında Vodafone Park'ta oynanacak UEFA finali nedeniyle bazı önlemler aldı.

İşte o önlemler:

Giriş Tarihi: 30.07.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 11:59
Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

(İBB), 14 Ağustos'ta ile arasında Vodafone Park'ta oynanacak UEFA finali nedeniyle bazı önlemler aldı.

İşte o önlemler:

Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

  • Biletli seyirci ve akreditasyon sahibi kişiler, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak.

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Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

  • Bu kapsamda kulüp taraftarları, İETT tarafından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan toplanma alanlarına taşınacak.

Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

  • İstanbul'daki havalimanlarından Beşiktaş ve Taksim güzergahındaki tüm toplu taşıma ve Havaist otobüslerinin sefer sayıları artırılacak ve ihtiyaç durumunda duraklar eklenecek.

Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

  • Maç günü, öncesi ve akşamı havalimanı istikametine gidecek toplu taşıma araçları stadyum çevresindeki belirli noktalarda konuşlandırılacak.

Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

  • Stadyum yakınındaki otoparklarda ekstra güvenlik önlemleri alınacak.

Liverpool - Chelsea, Süper Kupa maçı öncesi alınan önlemler açıklandı

  • Medya araçlarının bulunacağı alanların aydınlatılması da İBB tarafından yapılacak.

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