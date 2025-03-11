LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - PSG rövanş maçı yaklaşıyor. Son 16 turunda rakibini 1-0 mağlup eden Liverpool, avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde sporseverler, maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler…