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Haberler Galeri LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:08

LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool, Anfield'da PSG'yi konuk edecek. Futbolseverler, maçın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Liverpool, çeyrek final için avantajlı durumda. Peki, Liverpool - PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - PSG rövanş maçı yaklaşıyor. Son 16 turunda rakibini 1-0 mağlup eden Liverpool, avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Mücadele öncesinde sporseverler, maçın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler…

LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool- PSG rövanş maçı 11 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

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LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor ekranlarından izlenecek.

LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG MUHTEMEL 11

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele