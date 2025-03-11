Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
08:08
LİVERPOOL-PSG RÖVANŞI! UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool, Anfield'da PSG'yi konuk edecek. Futbolseverler, maçın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Liverpool, çeyrek final için avantajlı durumda. Peki, Liverpool - PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…