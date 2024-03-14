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Haberler Galeri Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:41

Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam Liverpool ve Sparta Prag karşıya geliyor. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçlardan bir tanesi olan Liverpool - Sparta Prag karşılaşmasını merak eden futbol severler "Liverpool - Sparta Prag maçı canlı izle" araştırmalarına başladılar. Peki, Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Liverpool - Sparta Prag canlı izle ekranı

Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Liverpool, Sparta Prag'ı konuk ediyor. Sparta Prag bu sezon Rangers, Real Betis, Aris Limassol gibi takımların bulunduğu C Grubu'nu 2. tamamlayarak kazanmıştı. Liverpool ise E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu akşam bu iki takım karşı karşıya geliyor. Liverpool- Sparta Prag canlı yayın ekranı

Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

LİVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Sparta Prag maçı 14 Mart Perşembe günü saat 23:00'de yayınlanacak.

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Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

LİVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Karşılaşma bu akşam saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

LİVERPOOL - SPARTA PRAG CANLI İZLE EKRANI

https://www.exxen.com/tr

Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

LİVERPOOL SON DURUM

Ev sahibi Liverpool bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 7 gol gördü. E Grubu'nu lider tamamlayan Liverpool doğrudan son 16 turunda oynamaya hak kazandı. Sparta Prag ile oynanan ilk karşılaşmayı deplasmanda 5-1 kazandı.

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