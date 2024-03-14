Liverpool - Sparta Prag maçı CANLI İZLE EKRANI: UEFA Avrupa Ligi Liverpool Sparta Prag maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Liverpool, Sparta Prag'ı konuk ediyor. Sparta Prag bu sezon Rangers, Real Betis, Aris Limassol gibi takımların bulunduğu C Grubu'nu 2. tamamlayarak kazanmıştı. Liverpool ise E Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu akşam bu iki takım karşı karşıya geliyor. Liverpool- Sparta Prag canlı yayın ekranı