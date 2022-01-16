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Haberler Galeri Liverpool'da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 16.01.2022 20:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 22:07

Liverpool'da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...

İngilter Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Mohamed Salah krizi büyüyor. Mısırlı yıldızla yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Kırmızılar, Salah'ın isteklerini reddetti.

Liverpool’da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...

Liverpool, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah ile yeni kontrat imzalamak için görüşmelere başladı. Ancak Mısırlı yıldızın istediği maaş kulüp yetkililerini şaşkına çevirdi.

Liverpool’da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...

Kırmızılar, 2017'de Roma'dan transfer edilen ve kırdığı rekorlarla kulüp tarihine geçen Salah'ın kalması için orta yolu bulmak istese de 29 yaşındaki yıldız isteklerinde kararlı.

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Liverpool’da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...

Mirror gazetesinde yer alan habere göre Mohamed Salah, Liverpool'dan haftalık 400 bin Sterlin istedi.

Liverpool’da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...

Mısırlı yıldızın yüksek maaşı isteiğini şaşkınlıkla karşılayan Liverpool, oyuncuya ret cevabını verdi.

Liverpool’da Mohamed Salah krizi büyüyor! Yeni sözleşme istekleri şaşkına çevirdi...

Liverpool'un yerini dolduramayacağını düşünen Mohamed Salah'ın maaş konusunda düşünceleri net.

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