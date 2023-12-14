Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:46

Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Lugano Beşiktaş maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 6. Hafta karşılaşması olarak takip edilecek. Bu sezon yaşadığı düşüş, istifalar ve değişiklikler ile gündeme gelen siyah beyazlılar şu an yoluna Teknik direktör Rıza Çalımbay ile devam ediyor. Deplasman maçına çıkacak ekibin karşılaşması Beşiktaş Avrupa maçı canlı yayın ile araştırmaları ile takip edilecek. Kadro dışı kalan Aboubakar, Rosier, Eric Bailly, Ghezzal ve Onana karşılaşmada olmayacak. Peki, Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler