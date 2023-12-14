Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:46

Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Lugano Beşiktaş maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 6. Hafta karşılaşması olarak takip edilecek. Bu sezon yaşadığı düşüş, istifalar ve değişiklikler ile gündeme gelen siyah beyazlılar şu an yoluna Teknik direktör Rıza Çalımbay ile devam ediyor. Deplasman maçına çıkacak ekibin karşılaşması Beşiktaş Avrupa maçı canlı yayın ile araştırmaları ile takip edilecek. Kadro dışı kalan Aboubakar, Rosier, Eric Bailly, Ghezzal ve Onana karşılaşmada olmayacak. Peki, Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Lugano Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında galibiyet elde edemeyen Kara Kartal son maçına çıkıyor. Futbolseverler ekran başında olacak. Beşiktaş maçı canlı izle araştırmaları başladı. Deplasman karşılaşması bu akşam! Peki, Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11...

Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu 6. haftasında Lugano karşısında deplasman mücadelesi verecek. Beşiktaş Avrupa maçı 14 Aralık 2023 Perşembe TSİ 23.00'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayın kanalı EXXEN olacak.

Letzigrund Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

BŞEİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Onur, Necip, Amarteyi, Tayfur, Amir, Salih, Muleka, Chamberlain, Zaynutdinov, Cenk

Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

LUGANO BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş maçının yayını için:

https://www.exxen.com/tr

SON DAKİKA