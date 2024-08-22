Giriş Tarihi: 22.08.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
21:41
Lugano Beşiktaş maçı TIKLA CANLI İZLE S SPORT PLUS LİNKİ | Lugano Beşiktaş maçı S Sport Plus canlı izle ekranında yayında!
Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen siyah beyazlı ekip, play off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya geliyor. Thun Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Morten Krogh düdük çalarken, yardımcılıklarını ise D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen üstlenecek. Peki, Lugano Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Lugano Beşiktaş maçı canlı izle!