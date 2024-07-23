LUGANO FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE || Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı maç izle ekranında!

Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:10
Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında İsviçreli ekip Lugano ile karşılaşıyor. Karşı takımı elemesi halinde Lille ile mücadele edecek sarı lacivertlilerde teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi maça bugün çıkılıyor. Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın gibi isimleri kadrosuna katan FB UEFA maçı canlı yayın ile takip edilecek. İşte, Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle HD...