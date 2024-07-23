CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Lugano karşısında hangi isimleri kullanacak merak konusu. Oynadığı hazırlık maçları ardından antrenmanlarına devam eden ve UEFA sahasına çıkmaya hazırlanan sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön eleme turunu geçmeye çalışacak. Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarın gündeminde. İşte, Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...