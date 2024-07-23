Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
09:57
CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano - Fenerbahçe karşılaşması gerçekleşiyor. Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe Lugano karşısında hangi ilk 11 ile yer alacak merak ediliyor. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. Son olarak Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacak. Peki; Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...