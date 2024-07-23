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Haberler Galeri CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:57

CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano - Fenerbahçe karşılaşması gerçekleşiyor. Jose Mourinho ile ilk resmi maçına çıkacak Fenerbahçe Lugano karşısında hangi ilk 11 ile yer alacak merak ediliyor. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. Son olarak Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı lacivertliler Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacak. Peki; Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Lugano karşısında hangi isimleri kullanacak merak konusu. Oynadığı hazırlık maçları ardından antrenmanlarına devam eden ve UEFA sahasına çıkmaya hazırlanan sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön eleme turunu geçmeye çalışacak. Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta soruları maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarın gündeminde. İşte, Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı...

CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak. Portekizli Tiago Martins'in düdük çalacağı Lugano Fenerbahçe maçı 23 Temmuz bugün TSİ 21.30'da başlayacak.

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CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı kazanması halinde Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe UEFA maçının D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayımlanması bekleniyor.

CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

LUGANO FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınına aşağıdaki linki inceleyerek ulaşabilirsiniz:

https://www.dsmartgo.com.tr/

CANLI YAYIN | Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Lugano Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko

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