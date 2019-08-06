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: 'de oynamak istiyorum

'nin transfer listesinde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu , kulübüne rest çekti ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 09:36
Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

'nin transfer listesinde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu , kulübüne rest çekti ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi.

Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kolarov ile birlikte ısrarcı olduğu 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Sportif Direktörü Damien Comolli'nin daha önce yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız için kulübü Marsilya bonservis bedelini yüksek tutuyordu.

Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

32 yaşındaki ön liberodan para kazanmayı hedefleyen Fransız ekibinin başkanı Eyraud da, "Onu bırakmak istemiyoruz" sözleriyle de bonservis konusunda pazarlıktan kaçıyordu.

Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

'nin 3 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği Brezilyalı futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesini bulunduğu Marsilya'ya rest çektiği öğrenildi.

Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

; UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle başı dertte olan Fransız temsilcisine net bir şekilde ayrılmak istediğini iletti.

Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

'de forma giymeyi planladığını söyleyen Sambacı'nın, "Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Bu konuda anlayışlı davranacağınıza inanıyorum" dediği ileri sürüldü.

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