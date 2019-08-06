Luiz Gustavo: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, kulübüne rest çekti ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, kulübüne rest çekti ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini söyledi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Kolarov ile birlikte ısrarcı olduğu Luiz Gustavo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin daha önce yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldız için kulübü Marsilya bonservis bedelini yüksek tutuyordu. 32 yaşındaki ön liberodan para kazanmayı hedefleyen Fransız ekibinin başkanı Eyraud da, 'Onu bırakmak istemiyoruz' sözleriyle de bonservis konusunda pazarlıktan kaçıyordu. Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme önerdiği Brezilyalı futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesini bulunduğu Marsilya'ya rest çektiği öğrenildi. Luiz Gustavo; UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle başı dertte olan Fransız temsilcisine net bir şekilde ayrılmak istediğini iletti. Fenerbahçe'de forma giymeyi planladığını söyleyen Sambacı'nın, 'Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Bu konuda anlayışlı davranacağınıza inanıyorum' dediği ileri sürüldü.