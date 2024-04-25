Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar

25 Nisan 2024 maç takvimi sorgulanıyor. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.