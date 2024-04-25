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Haberler Galeri Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:04

Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar spor severler tarafından araştırılmaya başladı. Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularına yanıt aramaya başladı. 25 Nisan 2024 maç takvimi ile bugünün programı belli oldu. İşte 25 Nisan 2024 maç programı ile günün maçları…

Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar

25 Nisan 2024 maç takvimi sorgulanıyor. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 25 Nisan günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.

Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar

25 NİSAN 2024 MAÇ PROGRAMI

12:00 S Sport Plus ATP Madrid (Tenis)

14:30 TRT Spor Türkiye Bisiklet Turu

15:00 Eurosport Snooker Dünya Şampiyonası (Diğer)

16:30 Eurosport 2 Romandie Bisiklet Turu (Diğer)

19:45 Heerenveen - PSV Eindhoven (Futbol)

20:45 Snooker Dünya Şampiyonası (Diğer)

21:00 Udinese - Roma (Futbol)

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Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar

21:15 Panathinaikos - M. Tel-Aviv (Basketbol)

21:30 Antwerp - U.S Gilloise (Futbol)

22:00 Go Ahead - Feyenoord (Futbol)

22:00 Real Madrid - Baskonia (Basketbol)

22:00 Brighton - Manchester City (Futbol)

22:30 Golf Classic of New Orleans (Diğer)

02:00 Orlando Magic - Cleveland Cavaliers (Basketbol)

05:00 LA Lakers - Denver Nuggets (Basketbol)

Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar
26-29 NİSAN MAÇ PROGRAMI
26 Nisan Cuma 20:00 Yukatel Adana Demirspor - Galatasaray Yeni Adana Stadyumu
27 Nisan Cumartesi 16:00 Kasımpaşa - Yılport Samsunspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
27 Nisan Cumartesi 16:00 EMS Yapı Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor BG Grup 4 Eylül Stadyumu
27 Nisan Cumartesi 19:00 Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir Mersin Stadyumu
27 Nisan Cumartesi 19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş Ülker Stadyumu
Maç takvimi 25 Nisan 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maçlar

28 Nisan Pazar 16:00 Siltaş Yapı Pendikspor - Mondial Home Kayserispor Pendik Stadyumu
28 Nisan Pazar 16:00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor Alanya Oba Stadyumu
28 Nisan Pazar 19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Papara Park Stadyumu
28 Nisan Pazar 19:00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü Çaykur Didi Stadyumu
29 Nisan Pazartesi 20:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Antalyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu

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