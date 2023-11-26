BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

26 Kasım 2023 Pazar maç takvimi ile bugünkü maçlar araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Öte yandan Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Kasım 2023 maç takvimi…