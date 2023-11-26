Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi
Giriş Tarihi: 26.11.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 11:18

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başladı. Süper Lig yanı sıra TFF 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Fransa 1. Ligi'nde de heyecan dolu karşılaşmalar yaşanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler ise ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' soruları yanıt arıyor. Bugün oynanacak karşılaşmaları merak eden sporseverler 26 Kasım 2023 maç takvimi araştırmasına çıktı. İşte, 26 Kasım 2023 Pazar bugünkü maçlar listesi…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

26 Kasım 2023 Pazar maç takvimi ile bugünkü maçlar araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Öte yandan Avrupa'nın önemli futbol liglerinde bu hafta sonu büyük rekabete sahne olacak karşılaşmalar oynanacak. Nefes kesen karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Kasım 2023 maç takvimi…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 26 KASIM 2023 PAZAR

Trendyol Süper Lig

13:30 Kayserispor - Adana Demir

16:00 Samsunspor - Beşiktaş

16:00 Antalyaspor - Ç. Rizespor

19:00 Fenerbahçe - Karagümrük

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

TFF 1. Lig

13:30 Çorum FK - Altay

16:00 Eyüpspor - Manisa FK

19:00 Göztepe - Tuzlaspor

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

Premier Lig

17:00 Tottenham - Aston Villa

19:30 Everton - Man United

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM 2023 PAZAR: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç takvimi

La Liga

16:00 Villarreal - Osasuna

18:15 Real Sociedad - Sevilla

20:30 Cadiz - Real Madrid

23:00 Real Betis - Las Palmas

SON DAKİKA