'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
Sabah Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçla ilgili bir yazı kaleme aldı. Aytuğ maçın yeniden oynanmasını ve taraftarların maça kol kola gelerek düşmanlara mesaj göndermesi gerektiğini yazdı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 22.04.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 09:55
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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'