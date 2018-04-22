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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Sabah Günaydın yazarı , ile arasındaki olaylı maçla ilgili bir yazı kaleme aldı. Aytuğ maçın yeniden oynanmasını ve taraftarların maça kol kola gelerek düşmanlara mesaj göndermesi gerektiğini yazdı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 22.04.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 09:55
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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Siz bu satırları okuduğunuzda belki de Türkiye Futbol Federasyonu maçla ilgili kararını vermiş olacak. Zaten karar belli gibi; 'hükmen' tur atlayan takım ilan edilecek.

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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Eğer böyle olursa büyük bir fırsatı hep birlikte tepmiş olacağız. Kadıköy'deki olaylar, daha önce pek çoğunda olduğu gibi sıradan bir 'vaka' olarak tarihin tozlu raflarındaki beylik yerini alacak.

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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Ayrıca, 'terörize' bir grubun planlı eyleminden tüm camiasının sorumlu tutulması ne kadar adil? Zira stattaki 'yabancı cisimler' sadece Şenol Güneş'in kafasına isabet edenler değildi.

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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Asıl, o eylemi planlayanların alayı yabancı cisimdi. Hatırlayın; aynı eller, 3 Temmuz'da 'yi kumpas kurarak yok etmeye çalışmamışlar mıydı?

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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Peki ne yapılmalı? Anlatayım: Bu maç en başından. yeniden oynanmalı.

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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Hatta kırmızı kart gören Pepe'nin cezası affedilip o da kadroda yer almalı. Yani o gece gördüklerimizin tümü 'hiç yaşanmamış' kabul edilmeli.

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'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'
'Maç yeniden oynanmalı, taraftarlar kol kola maça gelmeli'

Türk futbolu için yepyeni, bembeyaz bir sayfa açılmalı. Adım gibi eminim ki, lı dostlarım da bu şekilde finale yükselmek istememişlerdi.

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