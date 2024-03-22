Giriş Tarihi: 22.03.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
20:08
Macaristan - Türkiye maçı canlı izle (ŞİFRESİZ YAYIN) | Milli maç canlı yayın ile Macaristan - Türkiye maçı izle burada
Macaristan - Türkiye maçı canlı izle için TRT Spor ekranlarına dönüldü. Budapeşte'de Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında sahaya çıkıyor. Puskar Arena'da oynanacak mücadeleyi naklen izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor canlı izle ekranı başında yerini aldı. Hakem Bartosz Frankowski yöneteceği mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Milli maç ne zaman, hangi kanalda", "Macaristan - Türkiye maçı bu akşam saat kaçta, nerede oynanacak?" öğrenmek istiyor. İşte Macaristan – Türkiye canlı yayın izle linki ve maça dair tüm merak edilenler.