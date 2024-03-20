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Haberler Galeri Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:34

Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında maça çıkıyor. Taraftarlar milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalara başladı. Ay-yıldızlılar ilk maçını Macaristan ile oynayacak. 'Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak' sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Futbol severler maç günü ekran başında olacak. Peki; Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, tüm bilgiler...

Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

Macaristan Türkiye milli maç için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara da verildi. TFF aday kadroyu da paylaştı. Hazırlık maçlarında oynayacak futbolcular gündemde. Taraftarlar soruyor: Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye; Macaristan ve Avusturya ile EURO 2024 hazırlığı için maça çıkacak. Milli maç tarihleri belli oldu:

22 Mart ve 26 Mart tarihlerinde sporseverler ekran başında olacak. İşte, maç programı:

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Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Maç Programı

22 Mart Cuma:

TSİ 22.45 Macaristan-Türkiye (Puskas Arena)

26 Mart Salı:

TSİ 22.45 Avusturya-Türkiye (Ernst Happel)

Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Yılport Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

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