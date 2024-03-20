Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri

Macaristan Türkiye milli maç için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara da verildi. TFF aday kadroyu da paylaştı. Hazırlık maçlarında oynayacak futbolcular gündemde. Taraftarlar soruyor: Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...