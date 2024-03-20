Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
11:34
Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç canlı yayın bilgileri
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında maça çıkıyor. Taraftarlar milli maç tarihi, saati ve canlı yayın kanalı için araştırmalara başladı. Ay-yıldızlılar ilk maçını Macaristan ile oynayacak. 'Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak' sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Futbol severler maç günü ekran başında olacak. Peki; Macaristan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte, tüm bilgiler...