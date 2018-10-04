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- muhtemel 11'leri

I Grubu'ndaki ilk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden , İsveç ekibi 'yü yenip 2'de 2 yapmak ve liderliğini sürdürmek istiyor. 22.00'de başlayacak maçı Makedon Aleksander Stavrev yönetecek. Malmö ilk maçında Genk'e 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ta Adriano sakat. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de cezalı olan 'i, Malmö'ye karşı oynatmayı planlıyor. Bu da orta saha kurgusunu büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü Kayserispor maçında sol bekte oynayan Gary , Malmö karşılaşmasında gerçek görev bölgesine dönecek. Hafta içi gerçekleştirilen idmanlarda orta sahada Medel, Tolgay ve Oğuzhan'ı deneyen Güneş'in, Ljajic konusunda ise kararsızlık yaşadığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Sırp 10 numarayı oynatması durumunda Oğuzhan'ı kulübeye çekeceği, nihai kararını ise maç öncesi vereceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 10:08
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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ikinci maçta İsveç ekibi ile İsveç'te karşı karşıya geliyor.

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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Saat 22:00'da başlayacak ve Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksander Stravrev'in yöneteceği karşılaşma Swedbank Stadı'nda oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz resmi olarak açıklanmadı.

Muhtemel 11'ler şöyle:

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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

MALMÖ

Dahlin

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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Vindheim

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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Nielsen

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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Bengtsson

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- muhtemel 11'leri
Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

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