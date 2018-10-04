Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Saat 22:00'da başlayacak ve Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksander Stravrev'in yöneteceği karşılaşma Swedbank Stadı'nda oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz resmi olarak açıklanmadı.

Muhtemel 11'ler şöyle: