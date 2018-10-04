Malmö - Beşiktaş muhtemel 11'leri

I Grubu'ndaki ilk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü yenip 2'de 2 yapmak ve liderliğini sürdürmek istiyor. 22.00'de başlayacak maçı Makedon Aleksander Stavrev yönetecek. Malmö ilk maçında Genk'e 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ta Adriano sakat. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de cezalı olan Caner Erkin'i, Malmö'ye karşı oynatmayı planlıyor. Bu da orta saha kurgusunu büyük ölçüde etkileyecek. Çünkü Kayserispor maçında sol bekte oynayan Gary Medel, Malmö karşılaşmasında gerçek görev bölgesine dönecek. Hafta içi gerçekleştirilen idmanlarda orta sahada Medel, Tolgay ve Oğuzhan'ı deneyen Güneş'in, Ljajic konusunda ise kararsızlık yaşadığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Sırp 10 numarayı oynatması durumunda Oğuzhan'ı kulübeye çekeceği, nihai kararını ise maç öncesi vereceği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 10:08