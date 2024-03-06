Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:13

Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başladı. Bu akşam Devler Ligi'nin son sahibi Manchester City, Kopenhang'ı konuk ediyor. Mavi beyazlı takım, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farkla mağlubiyet durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Manchester City – Kopenhag maçını canlı takip etmek isteyenler "Manchester City – Kopenhag" canlı izle araştırmalarına başladı. Peki, Manchester City – Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, müsabaka bilgileri...

Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?

Manchester City – Kopenhag maçı canlı izle ekranı takip ediliyor. İlk karşılaşmada Manchester City rakibine karşı 3-1'lik üstünlük kurmuştu. Manchester City – Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın merak edilenleri

Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı Salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Çarşamba günü (6 Mart) Manchester City, Kopenhag'ı konuk edecek.

İngiltere'de oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi saat 23.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA