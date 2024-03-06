Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?

Manchester City – Kopenhag maçı canlı izle ekranı takip ediliyor. İlk karşılaşmada Manchester City rakibine karşı 3-1'lik üstünlük kurmuştu. Manchester City – Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın merak edilenleri