Giriş Tarihi: 06.03.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
15:13
Manchester City - Kopenhag maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman,hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başladı. Bu akşam Devler Ligi'nin son sahibi Manchester City, Kopenhang'ı konuk ediyor. Mavi beyazlı takım, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farkla mağlubiyet durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Manchester City – Kopenhag maçını canlı takip etmek isteyenler "Manchester City – Kopenhag" canlı izle araştırmalarına başladı. Peki, Manchester City – Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, müsabaka bilgileri...